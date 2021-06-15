Найефективніша у світі: нардепів будуть вакцинувати препаратом Pfizer

У пунках масової вакцинації населення використовують найчастіше китайську вацину CoronaVac компанії Sinovac.

Народних депутатів щеплюють від коронавірусу препаратом Comirnaty компанії Pfizer-BioNTech, який вважається одним з найкращих у світі.

Про це розповів нардеп Євгеній Шевченко у коментарі виданню Оbozrevatel.

За його словами, сьогодні вакцину ввели 42 народним обранцям.

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"Я так розумію, що закупили на всіх народних депутатів, які є (422). Я так розумію, що нардепи достатньо дружно вакцинуються, але це нормально, бо ми перебуваємо в залі, і скільки можна постійно інфікувати одне одного. Коли хтось каже, що ось депутатів забезпечили, а як ви хотіли? Може давайте, щоб усі депутати захворіли? Тоді народу буде легше?" — сказав Шевченко.

За його словами, працівників Апарату Ради теж, скоріш за все, будуть вакцинувати Pfizer. Сам Шевченко заявив, що не ходив на щеплення, бо лікар порадив йому китайський Sinovac.

Зазначимо, що вакцина Comirnaty компанії Pfizer-BioNTech має ефективність 95%. Це перша вакцина, яка була визнана ВООЗ ефективною у боротьбі проти пандемії.

У пунках масової вакцинації населення, які відкрилися у всій Україні, вводять найчастіше китайську вакцину CoronaVac компанії Sinovac.

Раніше повідомлялося, що у Києві чиновників будуть щеплювати від коронавірусу мобільні бригади вакциною Pfizer.

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