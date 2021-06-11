Вакцины Pfizer и Moderna могут вызвать проблемы с сердцем у молодых мужчин — ученые из США

Производители вакцин уже отреагировали на данные ученых.

Вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna могут вызвать проблемы с сердцем у подростков и молодых мужчин. Исследование провели после заявлений МЗ Израиля, где сообщили о первых случаях заболевания после вакцинации.

Об этом сообщили в Центре США по контролю и профилактике заболеваний, пишет Reuters.

Ученые из Центра США и профилактики заболеваний провели исследования, которые показали, что препараты Pfizer и Moderna у молодых мужчин могут вызвать воспаление сердца В дальнейшем Консультативный комитет по практике иммунизации должен дать свою оценку доказательствам и рискам этого утверждения.

В Центре США по контролю и профилактике заболеваний провели исследование после заявлений МЗ Израиля, которое сообщило, что у молодых мужчин после вакцинации от COVID-19 вакциной Pfizer наблюдались случаи миокардита или перикардита.

Как сообщают ученые после второй дозы прививки вакцинами Pfizer и Moderna у мужчин в возрасте от 12 до 24 лет, наблюдались проблемы с сердцем. Всего было зафиксировано 283 случая заболевания.

Еще одна система мониторинга безопасности вакцин, сообщила, что случаи недомогания после второй дозы основном фиксировали у мужчин в возрасте от 16 до 39 лет.

Компания Pfizer согласилась с оценкой Центра США и профилактики заболеваний по зафиксированных случаев воспаление сердца. Однако там отметили, что количество больных невелика по сравнению с количеством вакцинированных, а это — более 130 млн человек. Там сообщили, что это только данные отчетов, а соответственно делать выводы еще рано.

В Moderna отметили, что также не установлена причинно-следственная связь с сердечным заболеванием и вакциной. Там заявили, что активно работают с органами здравоохранения и регуляторными органами для дальнейшей оценки этой проблемы.

Напомним, G7 выделит 1 млрд доз вакцин для всего мира.

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