Самая длинная в истории Covid-инфекция: пенсионер болел вирусом 613 дней перед смертью

Пенсионер из Нидерландов установил печальный рекорд самой продолжительной Covid-инфекции, борясь с вирусом в течение 613 дней до своей смерти.

Об этом пишет Daily Star.

По словам ученых, за это время вирус мутировал примерно 50 раз. Они предупреждают, что люди с ослабленной иммунной системой, как этот мужчина, являются идеальными инкубаторами новых смертельных штаммов болезни. Хотя было несколько случаев, когда пациенты носили вирус в течение сотен дней, считается, что 72-летний мужчина имел самую длительную инфекцию.

Здоровые пациенты обычно очищаются от вируса в течение нескольких дней или недель, но у людей с ослабленным иммунитетом может развиться персистирующая инфекция с длительной репликацией и эволюцией вируса. Ученые считают, что появившийся в конце 2021 года вариант Омикрон возник у человека с ослабленным иммунитетом, что подчеркивает необходимость пристального наблюдения за такими пациентами.

Использование целенаправленного иммунного давления, в частности терапии антителами или новых противовирусных препаратов, также может способствовать появлению вариантов побега вирусов. Эти выводы будут представлены на глобальной конференции Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ESCMID) в Барселоне на следующей неделе.

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Пожилой мужчина был госпитализирован в Медицинский центр Амстердамского университета в феврале в 2022 году, страдая от Covid, который, как полагают, был вариантом Омикрон.

Пациент имел в анамнезе лечение трансплантацией стволовых клеток, что классифицировало его как иммунокомпрометированное.

Его состояние еще больше осложнилось развитием посттрансплантационной лимфомы, для лечения которой он получал таргетное лекарство от рака, истощающее все имеющиеся В-клетки, в частности отвечающие за выработку антител к Covid.

Несмотря на то, что пожилой мужчина получил несколько прививок от Covid, во время госпитализации у него не было заметной реакции на антитела. Ему назначили дополнительное лечение, в частности антитела, направленные против SARS-CoV-2, под названием сотровимаб, антитела против IL6 сарилумаб и дексаметазон, но клинического ответа не последовало.

Однако исследователи обнаружили, что вирус развил мутацию стойкости к сотровимабу уже через 21 день после получения антител. Они также наблюдали минимальное развитие антител против спаечного вируса в течение первого месяца, что свидетельствовало о том, что иммунная система пациента не могла очистить организм от вируса.

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Такая длительная инфекция привела к появлению нового, иммуноуклоняющегося варианта вируса из-за его длительной эволюции в организме хозяина.

К сожалению, пожилой мужчина в конце концов подвергся рецидиву заболевания в своей крови. По данным исследователей, он оставался Covid-положительным с высокой вирусной нагрузкой в течение 613 дней.

К счастью, мутированный вариант, развившийся у пациента, больше никому не передавался.

В течение года и восьми месяцев инфицирование вирусом мужчины привело к тому, что ему пришлось долгое время находиться в изоляции и использовать средства защиты, чтобы остановить распространение вируса, что, по словам исследователей, значительно снизило качество жизни в последние дни жизни.

Тесты показали, что его вирус претерпел до 50 мутаций.

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Доктор Магда Вергуве, аспирант Центра экспериментальной и молекулярной медицины (CEMM) в Амстердаме и главный автор исследования, предупредила, что этот случай подчеркивает важность отслеживания инфекций наиболее уязвимых пациентов, чьи тела могут быть использованы для развития устойчивых мутаций вируса Covid.

"Этот случай подчеркивает риск персистирующих инфекций SARS-CoV-2 у людей с ослабленным иммунитетом, поскольку уникальные варианты вируса SARS-CoV-2 могут появляться в результате длительной эволюции в организме хозяина", — пояснила она. "Мы подчеркиваем важность продолжения геномного надзора за эволюцией SARS-CoV-2 у людей с ослабленным иммунитетом и персистирующими инфекциями ввиду потенциальной угрозы для общественного здоровья, связанной с возможным попаданием в общество ускользающих из организма вариантов вируса".

Коронавирус / Фото: ТСН.ua

Однако Вергуве и ее команда также признали, что необходимо соблюдать баланс между защитой мира от новых опасных вариантов вируса и оказанием гуманной помощи тяжелобольным пациентам в конце их жизни.

Среди возможных решений, которые предложили исследователи – повышение осведомленности о потенциальных рисках в сочетании с обеспечением раннего доступного тестирования известных контактов пациентов, как только у них появляются соответствующие симптомы.

Это может быть связано с геномным наблюдением за вирусом для оценки угрозы общественному здоровью совместно со специалистами в области здравоохранения.

Врач Вергуве добавила, что хотя существует повышенный риск развития новых вариантов вируса у пациентов с ослабленным иммунитетом, не каждый развивающийся вариант будет вызывать беспокойство общественности.

Механизмы, лежащие в основе развития варианта, вызывающего беспокойство, гораздо сложнее, поскольку они также зависят от факторов в популяции, окружающей пациента, в частности, распространенность иммунитета, связанного с В- и Т-клетками.

"Продолжительность инфекции SARS-CoV-2 в описанном случае является экстремальной, но продолжительные инфекции у пациентов с ослабленным иммунитетом встречаются гораздо чаще, чем в общей популяции", — сказала Вергуве. "Дальнейшая работа нашей команды содержит описание когорты затяжных инфекций у пациентов с ослабленным иммунитетом из нашей больницы с продолжительностью инфекции от одного месяца до двух лет. Однако, с точки зрения широкой общественности, длительные инфекции остаются редким явлением, поскольку население с ослабленным иммунитетом составляет только очень малый процент от общего количества населения".

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