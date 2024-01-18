Cмертность – 100%: китайцы испытали новый штамм коронавируса на "очеловеченных" мышах

Вирус поразил кости, легкие, трахеи, глаза и мозг испытуемых, а перед смертью глаза становились совсем белыми.

Китайские ученые экспериментируют с мутированным штаммом COVID-19, который на 100% смертелен для "очеловеченных" мышей.

Об этом пишет nypost.com со ссылкой на исследование, опубликованное на прошлой неделе в Пекине.

Смертельный вирус, известный как GX_P2V, атаковал мозг мышей, созданных так, чтобы отражать генетический состав, похожий на человеческий.

"Это подчеркивает риск распространения GX_P2V на человека и обеспечивает уникальную модель понимания патогенетических механизмов вирусов, связанных с SARS-CoV-2", — пишут авторы.

Смертельный вирус представляет собой мутированную версию GX/2017, двоюродного брата коронавируса, который, как сообщается, был обнаружен у малазийских панголинов в 2017 году — за три года до пандемии. Панголины, также называемые чешуйчатыми муравьедами, — млекопитающие, обитающие в теплых районах планеты.

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Все мыши, инфицированные вирусом, умерли за восемь дней, что, по мнению исследователей, было "удивительно" быстрым показателем смертности.

GX_P2V поразил легкие, кости, глаза, трахеи и мозг животных, а за несколько дней до смерти грызуны быстро теряли вес, сутулились и двигались крайне вяло.

Самое страшное, что за день до смерти их глаза стали совсем белыми.

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Это исследование является первым в своем роде, в котором сообщается о 100% смертности мышей, инфицированных вирусом, связанным с COVID-19, что намного превосходит результаты другого исследования, сообщавшиеся ранее, пишут исследователи.

Что еще более важно, результаты исследования не указывают на то, как болезнь повлияет на людей.

Франсуа Баллу, эксперт по эпидемиологии из Института генетики Университетского колледжа Лондона, назвал исследование "ужасным" и "совершенно бессмысленным с научной точки зрения".

"Я не вижу ничего интересного, что можно было бы извлечь из насильственного заражения странной породы гуманизированных мышей случайным вирусом. И наоборот, я вижу, сколько всего может пойти не так", — написал профессор в X. "В препринте не указан уровень биобезопасности и меры предосторожности, использованные в исследовании. Отсутствие этой информации порождает тревожную возможность того, что часть или все эти исследования, такие как исследования в Ухане в 2016-2019 годах, которые, вероятно, повлекли за собой пандемию COVID-19, были опрометчиво проведены без минимальных мероприятий относительно сдерживание биобезопасности и практик, необходимых для исследований с потенциальными пандемическими патогенами".

Профессор химии и химической биологии Университета Рутгерса Ричард Эбрайт поддержал опасения Баллу одним словом: "Согласен".

Исследование 2024 года, похоже, не имеет никакого отношения к китайскому Уханьскому институту вирусологии, который являлся центром теорий лабораторных истоков, связанных с пандемией COVID-19.

Летом спецслужбы США не нашли прямых доказательств того, что из лаборатории произошла утечка коронавируса, хотя и не исключили возможности того, что вирус произошел из другой лаборатории.

Происхождение COVID-19 до сих пор неизвестно.

Напомним, что такое "болезнь X" и какие вирусы могут прийти на смену COVID-19. Директор ВОЗ подчеркнул, что нужно быть готовыми к "непредсказуемым" событиям.

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