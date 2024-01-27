Сколько штаммов COVID-19 зафиксировано в Украине: данные Минздрава

По состоянию на 26 января в Украине зафиксировано 17 штаммов коронавируса, в том числе новый штамм "Дженни".

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

По его словам, в Украине до конца января наблюдается рост количества случаев заболевания COVID-19.

"В Украине, по данным нашего эпиднадзора, циркулирует 17 штаммов COVID-19, в том числе и новый штамм, который был обнаружен недавно — "Дженни". Если мы посмотрим, что у нас по заболеваемости, то видим рост до конца января количества случаев заболевания коронавирус, но мы видим и рост количества случаев заболеваний гриппом, что не характерно для предыдущих эпидсезонов", — сказал Ляшко.

Напомним, во время эпидсезона 2023/2024 в Украине продолжается секвенирование штаммов COVID-19 на мутации. Лабораторное исследование позволяет отслеживать имеющиеся штаммы, которые преобладают на территории страны, и характер возникающих мутаций — для принятия оперативных мер в случае увеличения случаев заболеваемости во время эпидсезона.

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