Вакцины от COVID-19: сколько жизней удалось спасти в Европе благодаря прививкам – данные ВОЗ

Как показало новое исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Европе вакцины против коронавируса спасли 1,4 млн жизней.

Об этом сообщает ВОЗ.

Возрастная группа, получившая наибольшую пользу от вакцинации против COVID-19 – это люди старше 80 лет, где смертность снизилась на 62%.

"Сегодня в Европе более 1,4 млн человек – большинство из них пожилые – наслаждаются жизнью со своими близкими, потому что приняли жизненно важное решение привиться от COVID-19", — отметил директор Европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.

Согласно исследованию, вакцины против коронавируса снизили смертность по меньшей мере на 57%.

Исследование также выявило, что без вакцинации от коронавируса умерло бы около 4 млн человек. С начала пандемии в Европе было зарегистрировано более 277 млн подтвержденных случаев заболевания и более 2,5 млн случаев смертей.

Однако, по данным ВОЗ, в Европе все еще есть COVID-19, и число случаев заболевания растет.

"По мере того, как мы учимся жить с COVID-19 и другими респираторными вирусами, для уязвимых групп населения абсолютно необходимо своевременно прививаться от этих заболеваний", — отметил Клюге.

Напомним, лидеры мира обсудят в Давосе угрозу гипотетической пандемии из-за смертельной "болезни Х".

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