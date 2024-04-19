Найдовша в історії Covid-інфекція: пенсіонер хворів на вірус 613 днів перед смертю

Пенсіонер з Нідерландів встановив сумний рекорд найтривалішої Covid-інфекції, борючись з вірусом протягом 613 днів до своєї смерті.

Про це пише Daily Star.

За словами вчених, за цей час вірус мутував приблизно 50 разів. Вони попереджають, що люди з ослабленою імунною системою, як цей чоловік, є ідеальними інкубаторами для нових смертельних штамів хвороби. Хоча було декілька випадків, коли пацієнти носили вірус протягом сотень днів, вважається, що 72-річний чоловік мав найтривалішу інфекцію.

Здорові пацієнти зазвичай очищаються від вірусу протягом декількох днів або тижнів, але у людей з ослабленим імунітетом може розвинутися персистуюча інфекція з тривалою реплікацією та еволюцією вірусу. Вчені вважають, що варіант Омікрон, який з'явився наприкінці 2021 року, виник у людини з ослабленим імунітетом, що підкреслює необхідність пильного спостереження за такими пацієнтами.

Використання цілеспрямованого імунного тиску, зокрема терапію антитілами або нові противірусні препарати, також може сприяти появі варіантів втечі вірусів. Ці висновки будуть представлені на глобальній конференції Європейського товариства клінічної мікробіології та інфекційних хвороб (ESCMID) в Барселоні наступного тижня.

Літній чоловік був госпіталізований до Медичного центру Амстердамського університету в лютому 2022 року, страждаючи на Covid, який, як вважають, був варіантом Омікрон.

Пацієнт мав в анамнезі лікування трансплантацією стовбурових клітин, що класифікувало його як імунокомпрометованого.

Його стан ще більше ускладнився розвитком посттрансплантаційної лімфоми, для лікування якої він отримував таргетні ліки від раку, які виснажують всі наявні В-клітини, зокрема ті, що відповідають за вироблення антитіл до Covid.

Попри те, що літній чоловік отримав декілька щеплень від Covid, під час госпіталізації у нього не було помітної реакції на антитіла. Йому призначили додаткове лікування, зокрема антитіла, спрямовані проти SARS-CoV-2, під назвою сотровімаб, антитіла проти IL6 сарілумаб і дексаметазон, але клінічної відповіді не було.

Однак дослідники виявили, що вірус розвинув мутацію стійкості до сотровімабу вже через 21 день після отримання антитіл. Вони також спостерігали мінімальний розвиток антитіл проти спайкового вірусу протягом першого місяця, що свідчило про те, що імунна система пацієнта була не в змозі очистити організм від вірусу.

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Така тривала інфекція призвела до появи нового, імуноухильного варіанту вірусу через його тривалу еволюцію в організмі господаря.

На жаль, літній чоловік врешті-решт піддався рецидиву захворювання у своїй крові. За даними дослідників, він залишався Covid-позитивним з високим вірусним навантаженням протягом 613 днів.

На щастя, мутований варіант, який розвинувся у пацієнта, більше нікому не передавався.

Протягом року і восьми місяців інфікування вірусом чоловіка призвело до того, що йому довелося тривалий час перебувати в ізоляції та використовувати засоби захисту, щоб зупинити поширення вірусу, що, за словами дослідників, значно знизило якість його життя в останні дні життя.

Тести показали, що його вірус зазнав до 50 мутацій.

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Докторка Магда Вергуве, аспірантка Центру експериментальної та молекулярної медицини (CEMM) в Амстердамі та головна авторка дослідження, попередила, що цей випадок підкреслює важливість відстеження інфекцій найбільш вразливих пацієнтів, чиї тіла можуть бути використані для розвитку стійких мутацій вірусу Covid.

"Цей випадок підкреслює ризик персистуючих інфекцій SARS-CoV-2 у людей з ослабленим імунітетом, оскільки унікальні варіанти вірусу SARS-CoV-2 можуть з'являтися внаслідок тривалої еволюції в організмі господаря", - пояснила вона. "Ми наголошуємо на важливості продовження геномного нагляду за еволюцією SARS-CoV-2 у людей з ослабленим імунітетом та персистуючими інфекціями з огляду на потенційну загрозу для громадського здоров'я, пов'язану з можливим потраплянням у суспільство варіантів вірусу, що вислизають з організму".

Коронавірус / Фото: ТСН.ua

Однак Вергуве та її команда також визнали, що необхідно дотримуватися балансу між захистом світу від нових небезпечних варіантів вірусу та наданням гуманної допомоги важкохворим пацієнтам наприкінці їхнього життя.

Серед можливих рішень, які запропонували дослідники – підвищення обізнаності про потенційні ризики у поєднанні з забезпеченням раннього доступного тестування відомих контактів пацієнтів, щойно у них з'являються відповідні симптоми.

Це може бути поєднано з геномним наглядом за вірусом для оцінки загрози громадському здоров'ю спільно з фахівцями в галузі охорони здоров'я.

Докторка Вергуве додала, що хоча існує підвищений ризик розвитку нових варіантів вірусу у пацієнтів з ослабленим імунітетом, не кожен варіант, що розвивається, спричинятиме занепокоєння громадськості.

Механізми, що лежать в основі розвитку варіанту, який спричиняє занепокоєння, набагато складніші, оскільки вони також залежать від факторів у популяції, що оточує пацієнта, зокрема поширеність імунітету, пов'язаного з В- і Т-клітинами.

"Тривалість інфекції SARS-CoV-2 в описаному випадку є екстремальною, але тривалі інфекції у пацієнтів з ослабленим імунітетом зустрічаються набагато частіше, ніж у загальній популяції", - сказала Вергуве. "Подальша робота нашої команди містить опис когорти затяжних інфекцій у пацієнтів з ослабленим імунітетом з нашої лікарні з тривалістю інфекції від одного місяця до двох років. Однак, з точки зору широкої громадськості, тривалі інфекції залишаються рідкісним явищем, оскільки населення з ослабленим імунітетом становить лише дуже малий відсоток від загальної кількості населення".

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