Простуда или температура не являются противопоказаниями к вакцинации от коронавируса - Минздрав

В Минздраве напомнили о необходимости защитить себя и родных от COVID-19 перед началом эпидемического сезона.

Все люди старше 18 лет должны получить базовый курс иммунизации двумя дозами вакцины против COVID-19 (сейчас в Украине доступны CoronaVac/Sinovac Biotech и Comirnaty/Pfizer-BioNTech) или одной дозой вакцины Janssen (Jcovden).

Об этом пишет Минздрав.

Бустерную прививку могут сделать все люди старше 18 лет, получившие базовый курс вакцинации более 6 месяцев назад.

Вторую бустерную дозу вакцины против COVID-19 через по меньшей мере 4 месяца после первой могут сделать все люди в возрасте от 60 лет, а также люди в возрасте 18-59 лет с хроническими болезнями.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Дети от 12 лет могут прививаться против COVID-19 двумя дозами вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Незначительные инфекции, например простуда или субфебрильная температура, не являются противопоказаниями к вакцинации. К примеру, в США детей прививают даже при повышенной температуре и признаках ОРВИ.

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