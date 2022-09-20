Простуда или температура не являются противопоказаниями к вакцинации от коронавируса - Минздрав

В Минздраве напомнили о необходимости защитить себя и родных от COVID-19 перед началом эпидемического сезона.
Все люди старше 18 лет должны получить базовый курс иммунизации двумя дозами вакцины против COVID-19 (сейчас в Украине доступны CoronaVac/Sinovac Biotech и Comirnaty/Pfizer-BioNTech) или одной дозой вакцины Janssen (Jcovden).
Об этом пишет Минздрав.
Бустерную прививку могут сделать все люди старше 18 лет, получившие базовый курс вакцинации более 6 месяцев назад.
Вторую бустерную дозу вакцины против COVID-19 через по меньшей мере 4 месяца после первой могут сделать все люди в возрасте от 60 лет, а также люди в возрасте 18-59 лет с хроническими болезнями.
Дети от 12 лет могут прививаться против COVID-19 двумя дозами вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
Незначительные инфекции, например простуда или субфебрильная температура, не являются противопоказаниями к вакцинации. К примеру, в США детей прививают даже при повышенной температуре и признаках ОРВИ.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.