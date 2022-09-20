"Ковид" стремительно распространяется: в Украине за неделю инфицировалось более 36 тысяч человек

В Украине растет количество больных коронавирусом, а также смертей и госпитализаций в результате COVID-19.

В Украине за прошедшую неделю, с 12.09 до 18.09, зафиксировано 36 683 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей – 5628, медработников – 869.

Об этом сообщает Минздрав.

Также за прошедшую неделю из-за коронавируса госпитализировано – 6273 человека, смертей – 90, выздоровело – 17 430 человек.

Кроме того, 62 617 человек были вакцинированы против COVID-19. За отчетную неделю из всех проведенных прививок 32,3% составляют первые дозы, 7,9% — вторые дозы, 57,1% — первые бустерные дозы, 2,6% — вторые бустерные дозы.

"С начала вакцинальной кампании привито 16 085 581 человек, из них две дозы получили 15 306 559 человек, первую бустерную дозу — 2 090 796 человек, вторую бустерную дозу — 20 214 человек", — говорят в Минздраве.

Отмечается, что около 780 тысяч украинцев еще не получили вторую дозу, а около 13,2 млн. – первую бустерную дозу. Именно поэтому людей призывают защититься перед традиционным ростом количества случаев заболевания.

Напомним, в Украине разрешили вакцинировать детей в возрасте 5-11 лет против COVID-19.

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