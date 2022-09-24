В пунктах и центрах вакцинации COVID-19 в Украине доступна вакцина CoronaVac

CoronaVac успешно используется в Украине с марта 2021 года. Всего за это время украинцы использовали 9828515 доз этой вакцины.
Вакцина CoronaVac инактивна – содержит в своем составе "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Это давняя проверенная технология, существующая уже около 70 лет. По тому же принципу работают некоторые вакцины против полиомиелита и гриппа.
Вакцина CoronaVac:
- Прошли все три фазы исследований.
- Одобрена ВОЗ для экстренного применения.
- Разрешена людям от 18 лет.
- Двудозная (базовый курс вакцинации). Рекомендуемый интервал между введениями – 14-28 дней.
- Сохраняется при температуре +2 — +8℃.
- Используется в 56 странах, включая Турцию, Китай, Сингапур, Аргентину, Бразилию, Чили.
Напоминаем, что в осенне-зимний период заболеваемость COVID-19 возрастает. Поэтому особенно важно вакцинироваться и получить защиту.
Вакциной CoronaVac можно:
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Сделать базовый курс прививок, если не вакцинировались раньше.
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Получить 2-ю дозу, если 1-я была CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), Moderna.
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Осуществить бустерную прививку (как первую, так и вторую) после других вакцин.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.