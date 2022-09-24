В пунктах и центрах вакцинации COVID-19 в Украине доступна вакцина CoronaVac

CoronaVac успешно используется в Украине с марта 2021 года. Всего за это время украинцы использовали 9828515 доз этой вакцины.

Вакцина CoronaVac инактивна – содержит в своем составе "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Это давняя проверенная технология, существующая уже около 70 лет. По тому же принципу работают некоторые вакцины против полиомиелита и гриппа.

Вакцина CoronaVac:

Прошли все три фазы исследований.

Одобрена ВОЗ для экстренного применения.

Разрешена людям от 18 лет.

Двудозная (базовый курс вакцинации). Рекомендуемый интервал между введениями – 14-28 дней.

Сохраняется при температуре +2 — +8℃.

Используется в 56 странах, включая Турцию, Китай, Сингапур, Аргентину, Бразилию, Чили.

Напоминаем, что в осенне-зимний период заболеваемость COVID-19 возрастает. Поэтому особенно важно вакцинироваться и получить защиту.

Вакциной CoronaVac можно:

Сделать базовый курс прививок, если не вакцинировались раньше.

Получить 2-ю дозу, если 1-я была CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), Moderna.

Осуществить бустерную прививку (как первую, так и вторую) после других вакцин.

В какие регионы возвращается масочный режим из-за всплеска коронавируса? Есть ли вакцины от Covid-19?