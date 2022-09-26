Минздрав обновил схемы вакцинации против COVID-19: детали

Об этом говорится в сообщении Facebook.

Основное: инактивированную вакцину CoronoVac можно использовать для бустерной прививки после применения других вакцин.

То есть, если человек получил базовый курс вакциной Comirnaty, Moderna или любой другой вакциной, он может получить бустерную прививку (как первую, так и вторую) вакциной CoronoVac.

Эти схемы вакцинации являются безопасными и защищают от госпитализации и рисков смерти вследствие коронавирусной болезни.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Таким образом:

Взрослые люди от 18 лет должны получить базовый курс прививок от COVID-19 с одной дозы вакцины Janssen или двух доз вакцин (CoronaVac или Pfizer).

Через 5 месяцев после первичного курса всем людям от 18 лет следует сделать первую бустерную прививку.

Через 4 месяца после первой бустерной прививки взрослым из группы риска тяжелого течения COVID-19 необходимо сделать вторую бустерную прививку. Другие взрослые также могут получить вторую бустерную прививку.

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