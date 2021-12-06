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"Омикрон" добрался Дании: в стране подтверждено более 260 случаев нового штамма коронавируса

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"Омикрон" добрался Дании: в стране подтверждено более 260 случаев нового штамма коронавируса

УНИАН

Первыми больными оказались два человека, вернувшиеся из Африканских стран.

В Дании официально подтверждено более 260 случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом пишет DPA с ссылкой на Институт общественного здоровья Дании.

В настоящее время в стране официально подтвердили 261 случай заражения. Новый штамм распространяется просто молниеносно, ведь еще накануне было известно только о 183 больных.

Отмечается, что первые случаи заражения в Дании подтвердили совсем недавно – 28 ноября. Больными оказались два человека, вернувшиеся из ЮАР.

Кроме того, предполагают, что массовую волну заражения вызвал концерт электронной музыки, состоявшийся накануне 27 ноября, в котором участвовали около полуторы тысячи зрителей.

Напомним, новый штамм коронавируса "Омикрон" оказался значительно более заразным. Официально подтверждены случаи болезни в Хорватии, России, Мексике, Румынии. Наибольшую вспышку штамма накрыл Норвегию.

Следует отметить, что новый штамм коронавируса "Омикрон" не вызвал еще ни одного случая смерти в странах, где он был обнаружен.

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