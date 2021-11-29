Медики назвали нетипичные симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон"

Вирус поражает людей в возрасте до 30 лет.

Медики из ЮАР назвали нетипичные симптомы нового омикрон-штамма коронавируса. У человека поднимается температура и ощущается усталость.

Об этом пишет SM-News.

Специалисты отмечают, что при заражении новым вариантом COVID-19 не исчезают обоняние и вкус, а наблюдается только повышение температуры и упадок сил.

Кроме того, у большинства пациентов также зафиксирован учащенный пульс. Врачи отмечают, что "Омикрон", прежде всего, распространяется среди молодых людей — это наиболее уязвимая для штамма группа населения. В больницы поступают люди 20-30 лет, 65% невакцинированы.

Напомним, новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 обнаружили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой "омикрон" и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации здравоохранения.

Также в ВОЗ отмечают, что пока остается непонятным, приводит ли новый штамм коронавируса к более тяжелому течению болезни по сравнению с другими мутациями инфекции.

"По предварительным данным, в Южной Африке наблюдается рост количества госпитализаций, но это может быть связано с увеличением общего количества инфицированных людей, а не с заражением именно штаммом "Омикрон"", — предполагают в организации.

Между тем, Европейский Союз хочет прекратить авиасообщение с Южной Африкой, чтобы противостоять распространению нового варианта COVID-19.

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