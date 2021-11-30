В этом году — без шляпы: какой будет главная елка страны и когда можно полакомиться глинтвейном на рождественской ярмарке

В этом году — без шляпы: какой будет главная елка страны и когда можно полакомиться глинтвейном на рождественской ярмарке

Елка будет искусственной, высотой – 31 метр, точь-в-точь, как прошлогодняя. Но станет на 3 метра пышнее.

В Киеве на Софийскую площадь начали завозить первые конструкции для будущей елки и рождественского городка. Полноценные работы начнутся через несколько дней и продлятся около трех недель.

О том, какой же будет главная елка страны и когда можно полакомиться глинтвейном на рождественской ярмарке — 30 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Елка будет искусственной, высотой – 31 метр, точь-в-точь как прошлогодняя. Но станет на 3 метра пышнее. Поскольку на праздники возможна ветреная погода, организаторы решили укрепить основание.

Элемент, который позаимствуют с прошлогоднего праздника – купол из гирлянд. Он будет простираться на 60 метров над площадью, светить теплыми тонами. А вот что же будет на верхушке - вопрос до сих пор открытый. В 2020-м он стал едва ли не главным вокруг праздника. Тогда сначала планировали поставить волшебную шляпу, но из-за протеста религиозных общин - убрали.

Кроме нескольких разноцветных слоев иллюминации, главную елку будут украшать 20 тысяч небольших шариков. Три четверти – ярко-красные, остальные – золотые.

На Софийскую площадь начали завозить первые конструкции для будущей елки

Главная тематика праздника — рождественская. Под Киевом мастера уже заканчивают декорации, которыми скоро будут украшать Софийскую площадь.

Будет вертеп, волхвы, колядники. Кроме этого, на Софийской площади оборудуют уже традиционную праздничную ярмарку со вкусностями, а еще будут фотозоны и каток, для детей — бесплатный.

Официальное открытие состоится уже традиционно – 19 декабря на День святого Николая.

Напомним, традиционно год в Украине начинается с празднований и большого количества новогодних выходных дней. И 2022 год не станет исключением из правил. Однако украинцы получат два новогодних выходных уикенда вместо одной праздничной недели.

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