Антивакцинатор придумал способ обмануть медиков с помощью силикона

50-летний мужчина пытался получить "зеленый пропуск" без прививки от COVID-19.

Губернатор итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио рассказал о случае мошенничества, который произошел в центре вакцинации Biver Banca в городке Бьелла. 50-летний мужчина пришел на прививку против COVID-19 с силиконовой накладкой на руку, чтобы получить "зеленый пропуск" без введения вакцины.

Об этом итальянский чиновник сообщил в пятницу, 3 декабря, в своем видеообращении на Facebook-странице.

По его словам, силиконовая аппликация была очень похожа на настоящую кожу, однако ее цвет и фактура вызвали подозрение у медицинской работницы, которая попросил мужчину показать всю свою руку.

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Убедившись в фальшивке, медики вызвали полицию.

По словам главы Пьемонта, о случившемся уже доложили в прокуратуру, и теперь "этот субъект ответит по справедливости".

Напомним, во Львовской области антивакцинаторы разослали на электронные ящики СМИ фейковые письма от имени Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого, в которых шла речь о "вреде от вакцины Moderna".

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