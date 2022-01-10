Moderna анонсировала выпуск бустерной вакцины против "Омикрона": когда ждать

Гендиректор Moderna отметил, что компания может поставить странам от 2 до 3 миллиардов бустерных доз уже в текущем году.

Moderna ускоренно работает над новой вакциной, которая будет направлена на новый штамм коронавируса "Омикрон" и, вероятно, увидит свет к осени этого года.

Об этом сообщает CNBC.

"Мы обсуждаем с мировыми лидерами в сфере здравоохранения, что, по нашему мнению, является лучшей стратегией для потенциального бустера на осень 2022 года. Мы считаем, что он должен противодействовать именно "Омикрону", — заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансел.

Он сообщил, что вакцина, созданная именно против "Омикрона", уже скоро поступит на клинические испытания. После этого компания решит, нужно ли к препарату добавить другие компоненты для борьбы с вирусом.

"Нам нужно быть осторожными и пытаться опередить вирус, а не отставать от него", — подчеркнул Бансел.

Гендиректор Moderna отметил, что компания может поставить странам от 2 до 3 миллиардов бустерных доз уже в текущем году.

"Обсуждения продолжаются каждый день. Мы хотим подготовиться к осени 22 года с лучшим продуктом", – сказал Бансель.

Напомним, генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что вакцина против штамма коронавируса "Омикрон" появится уже весной этого года. Компания готова предоставить препарат государствам в случае необходимости.

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