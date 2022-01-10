"Видимо, этот вирус не исчезнет": в Moderna говорят о необходимости четвертой дозы вакцины

Гендиректор Moderna считает, что эффект бустерных доз вакцин начнет уменьшаться в ближайшие месяцы, и людям может потребоваться новая доза.
Четвертая прививка от COVID-19 может понадобиться для большинства людей уже следующей осенью из-за снижения иммунитета.
Об этом заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель, сообщает Medicinenet.
По его словам, эффект бустерных доз вакцин начнет уменьшаться в ближайшие месяцы, и людям может потребоваться новая доза.
"Я считаю, что нам понадобятся бустерные дозы осенью 2022 года и позже", — сказал Бансель. Он добавил, что людям постарше или людям с сопутствующими заболеваниями может понадобиться ежегодный бустер в течение многих лет.
"Мы говорим, что, вероятно, этот вирус не исчезнет. Нам придется с этим жить", — подытожил гендиректор Moderna.
Отметим, что генеральный директор Moderna – не единственный, кто выступает за необходимость второй бустерной дозы. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет недавно сказал, что четвертая доза вакцины против COVID-19 увеличивает выработку антител в пять раз. Между тем, в Израиле одобрили четвертую COVID-прививку для медработников и людей от 60 лет.
Напомним, что в Украине разрешили бустерную вакцинацию против COVID-19.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.