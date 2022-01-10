Moderna анонсувала випуск бустерної вакцини проти "Омікрону": коли чекати

Гендиректор Moderna зазначив, що компанія може поставити країнам від 2 до 3 мільярдів бустерних доз вже цього року.

Moderna прискорено працює над новою вакциною, яка буде спрямована на новий штам коронавірусу "Омікрон" і, ймовірно, побачить світ до осені цього року.

Про це повідомляє CNBC.

"Ми обговорюємо зі світовими лідерами у сфері охорони здоров’я, що, на нашу думку, є найкращою стратегією для потенційного бустера на осінь 2022 року. Ми вважаємо, що він має протидіяти саме "Омікрону", – заявив генеральний директор Moderna Стефан Бансел.

Він повідомив, що вакцина, створена саме проти "Омікрону" вже незабаром надійде на клінічні випробування. Після цього компанія вирішить, чи потрібно до препарату додати якісь інші компоненти для боротьби з вірусом.

"Нам потрібно бути обережними, і намагатися випередити вірус, а не відставати від нього", – підкреслив Бансел.

Гендиректор Moderna зазначив, що компанія може поставити країнам від 2 до 3 мільярдів бустерних доз вже цього року.

"Обговорення тривають щодня. Ми хочемо підготуватися до осені 22 року з найкращим продуктом", – сказав Бансель.

Нагадаємо, генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що вакцина проти штаму коронавірусу "Омікрон" з’явиться вже навесні цього року. Компанія готова надати препарат державам у разі потреби.

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