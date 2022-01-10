Не все маски защищают: в Минздраве обратились к украинцам

Пластиковые "маски" не упоминаются в документах.
Прозрачные пластиковые "маски" – это не средство индивидуальной защиты против коронавируса.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Отмечается, что эти средства не упоминаются в документах, регулирующих противоэпидемические правила. Впрочем, речь идет об использовании медицинских масок или респираторов полностью закрывающих нос и рот.
"Длительное время работники сферы обслуживания, кафе, ресторанов, гостиниц используют так называемые пластиковые прозрачные защитные "маски". На самом деле ничего общего со средством индивидуальной защиты такие предметы не имеют", — подчеркнули в Минздраве.
Таким образом, люди, использующие прозрачные "маски", не имеют эффективного средства индивидуальной защиты. Они ведь плотно не прилегают к лицу. "Соответственно, не защищают от инфицирования других и не защищают от заражения того, кто носит такие "маски", — подчеркнули в министерстве.
Как сообщалось, длительное ношение маски может вызвать натирание кожи. В Минздраве рассказали, как снизить неприятности во время длительного использования маски. Детали – в материале.
Читайте также:
- COVID-амнистия для владельцев фальшивых сертификатов: в Минздраве рассказали, как получить реальную прививку
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.