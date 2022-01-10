Не все маски защищают: в Минздраве обратились к украинцам

Не все маски защищают: в Минздраве обратились к украинцам

Пластиковые "маски" не упоминаются в документах.

Прозрачные пластиковые "маски" – это не средство индивидуальной защиты против коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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Отмечается, что эти средства не упоминаются в документах, регулирующих противоэпидемические правила. Впрочем, речь идет об использовании медицинских масок или респираторов полностью закрывающих нос и рот.

"Длительное время работники сферы обслуживания, кафе, ресторанов, гостиниц используют так называемые пластиковые прозрачные защитные "маски". На самом деле ничего общего со средством индивидуальной защиты такие предметы не имеют", — подчеркнули в Минздраве.

Таким образом, люди, использующие прозрачные "маски", не имеют эффективного средства индивидуальной защиты. Они ведь плотно не прилегают к лицу. "Соответственно, не защищают от инфицирования других и не защищают от заражения того, кто носит такие "маски", — подчеркнули в министерстве.

Как сообщалось, длительное ношение маски может вызвать натирание кожи. В Минздраве рассказали, как снизить неприятности во время длительного использования маски. Детали – в материале.

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