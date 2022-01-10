В Pfizer рассказали, когда появится вакцина против нового штамма коронавируса "Омикрон"

В Pfizer рассказали, когда появится вакцина против нового штамма коронавируса "Омикрон"

Гендиректор Pfizer добавил, что компания уже производит первые дозы для испытания.

Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что вакцина против штамма коронавируса "Омикрон" появится уже весной этого года. Компания готова предоставить препарат государствам в случае необходимости.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

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"Эта вакцина будет готова в марте", — сказал Бурла в интервью телеканалу.

Гендиректор Pfizer добавил, что компания уже производит первые дозы для испытания.

Бурла подчеркнул, что новая вакцина также будет направлена и на другие штаммы коронавируса, которые появляются в мире. Он отметил, что до сих пор непонятно, как именно будут использовать вакцину против "Омикрона". В то же время Pfizer таки выпустит готовые дозы по просьбам некоторых стран мира, которые "ожидают новый препарат как можно скорее".

Следует отметить, что исследования экспертов из Соединенного Королевства показали, что вакцины Pfizer и Moderna через 20 недель после второй дозы защищают от "Омикрона" всего на 10%. Однако полный курс вакцинации по-прежнему обеспечивает хорошую защиту от тяжелого течения COVID-19.

Напомним, врач, советник мэра Львова по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий заявил, что штаммом коронавируса "Омикрон" могут заразиться уже переболевшие люди. Проверить, не инфицировался ли человек с симптомами недуга новым вариантом вируса, можно, сдав эксперс-тест на COVID-19.

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