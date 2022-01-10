Врач-иммунолог спрогнозировал, какой будет волна заболеваемости штаммом "Омикрон" в Украине

В ЮАР уровень смертности, вызванный "Омикроном", составил 6%.
В Украине волна заболеваемости штаммом "Омикрон" вероятно пройдет спокойно, однако возможно резкое увеличение больных.
Об этом заявил иммунолог Андрей Волянский на своей странице в Facebook.
Медик проанализировал то, как проходила заболеваемость штаммом коронавируса "Омикрон" в ЮАР. Он пришел к выводу, что во время последней волны COVID-19 было большое количество больных, поскольку "Омикрон" считается очень заразным, однако люди болели, по сравнению с другими штаммами вируса, в более легкой форме и в течение меньшего времени.
Андрей Волянский отметил, что в ЮАР людей с "Омикроном" в среднем госпитализировали всего на 3 дня. Также уровень смертности составил 6% по сравнению с 24% во время других волн заболеваемости.
"Учитывая то, что уровень вакцинации в ЮАР и Украине похож (27% и 33%), доля населения, которая переболела раньше, также почти одинакова (50-70%), то можно предположить, что "Омикрон"-волна будет мягкой и в Украине", — написал Волянский.
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