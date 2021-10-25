Минздрав одобрил прививки от COVID-19 для детей: какую вакцину будут вводить

Минздрав одобрил прививки от COVID-19 для детей: какую вакцину будут вводить

Также в Минздраве подробно объяснили, кому из несовершеннолетних противопоказаны прививки.

В Министерстве здравоохранения опубликовали приказ о рекомендации прививки от коронавируса подросткам от 12 до 17 лет. Для вакцинации будут использовать препарат Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Среди детей, рекомендуется проводить вакцинацию лиц в возрасте от 12 до 17 лет независимо от принадлежности к группе риска при условии наличия прививок, которые соответствуют возрасту с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации", — говорится в сообщении.

В случае возникновения дефицита прививок Минздрав рекомендует приоритетно обеспечить вакцинами детей старше 12 лет и взрослых, которые:

отнесены к приоритетным групп вакцинации,

имеют высокие риски тяжелого течения COVID-19 и возникновения серьезных осложнений от него.

Кому противопоказано прививки

Прививки противопоказано в случае наличия в анамнезе серьезной аллергической реакции на один из компонентов вакцины. Отсрочить вакцинацию рекомендуют детям, перенесшим миокардит или перикардит после первой дозы. Также советуют отложить вакцинацию детей, перенесших детский мультисистемный воспалительный синдром.

Лица, у которых в анамнезе был миокардит, не связан с вакцинацией, и они больше не находятся под наблюдением кардиолога, должны быть прививиты от COVID-19.

Интервал

Минздрав советует придерживаться 14-дневного интервала между введением вакцин против COVID-19 детям.

Напомним

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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