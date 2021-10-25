"Вакцинируйся. Вместе мы сильнее": представители духовенства высказались на тему вакцинации

К кампании "Вакцинируйся. Вместе мы сильнее" от группы 1+1 media присоединились лидеры религиозных конфессий.

В эти выходные, с 23 октября, на телеканалах группы 1+1 media продолжилась информационно-социальная промо-кампания "Вакцинируйся. Вместе мы сильнее" с лидерами различных религиозных конфессий Украины. В частности, в эфире телеканалов появились тематические видеоролики с участием Главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава, Муфтия духовного управления мусульман Украины "Умма" Саида Исмагилова, Главного раввина Киева Ионафана Марковича и ректора Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости отца Георгия Коваленко. В видео лидеры духовенства обращаются к верующим, рассказывая, почему важно вакцинироваться от COVID-19 и почему это стало обязанностью №1 для всего цивилизованного мира.

"Вакцинируйся. Вместе мы сильнее": обращение главы УГКЦ Блаженного Святослава

"Вакцинируйся. Вместе мы сильнее": обращение муфтия духовного управления мусульман Украины "Умма" Саида Исмагилова

"Вакцинируйся. Вместе мы сильнее": обращение главного раввина Киева Ионафана Марковича

"Вакцинируйся. Вместе мы сильнее": обращение ректора Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости отца Георгия Коваленко

Ролики транслируются на телеканалах по квоте "Социальная реклама" и являются продолжением масштабной кампании, цель которой — помочь обществу понять важность вакцинации против COVID-19 для получения коллективного иммунитета и для здоровья и благосостояния каждого гражданина. Ведь чем больше людей присоединятся к этому процессу — тем сильнее будет вся страна в борьбе с пандемией.

В медиагруппе считают, что поддержка духовенства на пути противодействия пандемии является крайне важной, ведь к их словам прислушиваются миллионы.

Напоминаем, что кроме информационной кампании, которая призвана стимулировать население вакцинироваться, 1+1 media проводит большое количество мероприятий по популяризации вакцинации против COVID-19 в рамках коллектива. Также для работников компании и родственников коллег были проведены две волны вакцинации в офисе. Сейчас компания предоставляет возможность вакцинироваться в партнерской клинике. Кроме этого, прививаться вакциной от Pfizer могут все посетители прямоэфирного шоу "Танцы со звездами".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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