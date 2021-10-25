Глава ВОЗ назвал три условия для преодоления пандемии COVID-19

Глава ВОЗ назвал три условия для преодоления пандемии COVID-19

Разработчики вакцины от коронавируса должны поделиться технологиями и отменить право интеллектуальной собственности.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус на открытии Всемирной конференции здравоохранения в Берлине сообщил, когда человечество сможет преодолеть пандемию коронавирусной инфекции.

Три главных условия для этого глава ВОЗ опубликовал в понедельник, 25 октября, в Twitter.

По мнению Гебреисуса, преодолеть пандемию COVID-19 удастся с помощью вакцинации, если:

поставки вакцин по механизму COVAX будут приоритетом;

страны "Большой двадцатки" выполнят обязательства по распределению вакцин;

разработчики вакцин поделятся технологиями и лицензиями, а право интеллектуальной собственности отменят.

Для преодоления пандемии коронавирусной инфекции глава ВОЗ призвал все страны объединиться, ни одному государству, по его словам, не удастся это сделать самостоятельно.

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Напомним, ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге спрогнозировал, что в следующем году мир выйдет из пандемии коронавирусной инфекции.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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