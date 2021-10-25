Глава ВОЗ назвал три условия для преодоления пандемии COVID-19

Разработчики вакцины от коронавируса должны поделиться технологиями и отменить право интеллектуальной собственности.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус на открытии Всемирной конференции здравоохранения в Берлине сообщил, когда человечество сможет преодолеть пандемию коронавирусной инфекции.
Три главных условия для этого глава ВОЗ опубликовал в понедельник, 25 октября, в Twitter.
По мнению Гебреисуса, преодолеть пандемию COVID-19 удастся с помощью вакцинации, если:
- поставки вакцин по механизму COVAX будут приоритетом;
- страны "Большой двадцатки" выполнят обязательства по распределению вакцин;
- разработчики вакцин поделятся технологиями и лицензиями, а право интеллектуальной собственности отменят.
Для преодоления пандемии коронавирусной инфекции глава ВОЗ призвал все страны объединиться, ни одному государству, по его словам, не удастся это сделать самостоятельно.
Напомним, ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге спрогнозировал, что в следующем году мир выйдет из пандемии коронавирусной инфекции.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.