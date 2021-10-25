В Чернигове в больнице для больных COVID-19 кислорода хватит только на несколько часов: медики бьют тревогу

В Чернигове в больнице для больных COVID-19 кислорода хватит только на несколько часов: медики бьют тревогу

Два украинских завода, которые производят кислород, в разгар эпидемии остановились на профилактический плановый ремонт.

В больницах Чернигова, где лечат больных коронавирусом, сегодня, 25 октября, заканчивается кислород. Компания-поставщик сможет его доставить только завтра.

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Об этом во время брифинга сообщил генеральный директор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар, говорится на сайте Черниговского городского совета.

"Сложилась довольно критическая ситуация с кислородом, которого хватит лишь на несколько часов. Компания-поставщик обещает поставить кислород только завтра. При этом неизвестно, в какое именно время суток эта поставка произойдет", — сообщил Владислав Кухар.

По данным врача, два украинских завода, которые производят кислород, в разгар эпидемии остановились на профилактический плановый ремонт. Сейчас проблему решают с помощью кислородной станции, а также кислородных концентраторов.

"К каждому пациенту мы осуществляем индивидуальный подход и подбираем оптимальный режим предоставления кислородной поддержки. Наиболее тяжелые пациенты переведены на кислородные станции в обеих больницах, поэтому все необходимое, что касается оказания медицинской помощи, мы делаем", — пояснил медик.

Владислав Кухар добавил, что в больницах Чернигова сейчас находится 317 пациентов с диагнозом коронавирус. Из них на кислородной поддержке — 218 человек, на ИВЛ — 9 пациентов. По словам медика, в области 23% населения уже вакцинированы двумя дозами, первую дозу вакцины получили более 30% жителей Черниговщины.

Напомним, вакцина от COVID-19 может частично защищать также и от других болезней, которые вызывают похожие коронавирусы.

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