Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 9 января

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 9 января

Больше всего новых случаев зарегистрировали во Львовской области.

В Украине по состоянию на 9 января зафиксировали 2 810 новых случаев коронавируса. Недуг, в частности, обнаружили у 163 детей и 33 медработников.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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В больницы за сутки госпитализировали 840 человек, 2 818 инфицированных побороли болезнь, 75 украинцев скончались.

Больше всего новых случаев зарегистрировали во Львовской области — 257, в Винницкой области — 205, в Киевской области — 193, в Ивано-Франковской области — 150.

Всего с начала пандемии в нашей стране заболели 3 702 473 человека, скончались — 97 239.

Вакцинация в Украине

"С начала вакцинальной кампании привито 14 807 336 человек, из них получили первую дозу – 14 807 334 человека, получили две дозы – 13 968 123 человека, получили дополнительную дозу – 6 101 человек, бустерную дозу – 18 409 человек. В общей сложности проведено 28 799 967 прививок", — рассказали в пресс-службе Минздрава.

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