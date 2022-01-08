"Омикрон" массово поражает детей: в США – пик госпитализаций среди малышей до 5 лет

"Омикрон" массово поражает детей: в США – пик госпитализаций среди малышей до 5 лет

В США полностью вакцинированы против коронавируса только 16% детей в возрасте от 5 до 11 лет.

В США – пик госпитализаций детей до 5 лет с коронавирусной инфекцией. У них диагностируют новый штамм "Омикрон".

Об этом сообщили Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), передает The Associated Press.

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По словам директора ведомства Рошель Валенски, эта тенденция "свидетельствует о необходимости прививки".

Сейчас уровень госпитализированных детей в возрасте от 5 до 17 лет составляет примерно 1 на 100 тысяч.

Рошель Валенски добавила, что в США полностью вакцинированы против коронавируса только 16% детей в возрасте от 5 до 11 лет, а от 12 до 18 лет – не более 50%.

Напомним, во Франции зафиксировали новый максимум COVID-больных.

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