Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 9 січня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 9 січня

Найбільше нових випадків зареєстрували у Львівській області.

В Україні станом на 9 січня зафіксовано 2810 нових випадків коронавірусу. Недугу, зокрема, виявили у 163 дітей та 33 медпрацівників.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Також читайте У Норвегії через пандемію коронавірусу призовникам не вистачає спідньої білизни

У лікарні за добу госпіталізували 840 людей, 2818 інфікованих — побороли хворобу, 75 українців — померли.

Найбільше нових випадків зареєстрували у Львівській області — 257, у Вінницькій області — 205, у Київській області — 193, у Івано-Франківській області — 150.

Загалом з початку пандемії в нашій країні захворіли 3 702 473 осіб, померли — 97 239.

Вакцинація в Україні

“Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 807 336 людей, з них отримали першу дозу — 14 807 334 людини, отримали дві дози — 13 968 123 людини, отримали додаткову дозу — 6101 людина, бустерну дозу — 18 409 людей. Загалом проведено 28 799 967 щеплень”, — розповіли в пресслужбі МОЗ.

Читайте також: