Во Львовской области за праздники от коронавируса "сгорела" целая семья

Во Львовской области за праздники от коронавируса "сгорела" целая семья

Люди до госпитализации некоторое время лечились дома.

Во Львовской области, в городе Сосновка, от коронавируса погибла целая семья.

Об этом сообщает "Нео Радио Червоноград".

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25 декабря болезнь унесла жизнь 78-летней женщины, работавшей в больнице медсестрой.

После этого на Новый год, 1 января, ушел из жизни 80-летний глава семейства. Через несколько дней, 3 января, умерла их 46-летняя дочь.

Отмечается, что семья заболела COVID-19 в декабре. Со временем все члены семьи попали в больницу, однако медикам уже не удалось спасти их. Люди до госпитализации некоторое время лечились дома.

"Большой процент поступлений в нашу больницу осуществляется с опозданием. И принятые меры в больнице уже неэффективны, потому что процесс пошел слишком далеко и повернуть назад очень тяжело... Практически все такие пациенты, как правило, попадают в реанимацию, а дальше — на аппарат искусственной вентиляции легких. И вывести из такого состояния очень тяжело", – отметил директор КНП "Сокальской центральной больницы" Роман Швед.

За все время пандемии во Львовской области COVID-19 подтвердили у 221 8767 человек. Умерли – 6047 человек. 209 434 жителя области выздоровели от коронавирусной инфекции.

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Напомним, во Львове от осложнений коронавируса скончался известный художник.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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