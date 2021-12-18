Распространение коронавируса по планете и ночная авария в Киеве: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Всемирная организация здравоохранения разрешила чрезвычайное использование вакцины против коронавируса CovavaxTM, изготовленной Индийским институтом сыворотки по лицензии американской компании Novavax. Читать дальше –>
- Кабинет министров Ирландии принял решение ввести комендантский час с воскресенья с 20:00 в гостиницах, кинотеатрах, барах, ресторанах и театрах, чтобы уменьшить распространение коронавируса. Читать дальше –>
- В Дании у каждого пятого, заразившегося коронавирусом, находят штамм "Омикрон". Читать дальше –>
- В Киеве водитель ночью на бешеной скорости протаранил десять припаркованных авто Читать далее –>
- Война на Донбассе будет продолжаться, как минимум, до тех пор, "пока Путин не оставит Кремль ногами вперед". Об этом заявил австрийский независимый политолог Мартин Малек. Подробнее ->