В Украине за сутки бустерную дозу вакцины против коронавируса получили 60 человек

В Украине за сутки бустерную дозу вакцины против коронавируса получили 60 человек

Общее количество людей, получивших третью дозу вакцины, составляет 74 человека.

В Украине на 17 декабря в сутки получили бустерную дозу вакцины 60 человек.

Об этом сообщает Минздрав.

С начала вакцинальной кампании привито 14 355 540 человек, из них получили первую дозу – 14 355 538 человек, полностью иммунизированы, то есть получили две дозы – 12 919 024 человека, дополнительную дозу получили в общей сложности 74 человека.

Ранее сообщалось, компания Pfizer опубликовала результаты лабораторных исследований, свидетельствующих о том, что после третьей дозы вакцины уровень титра антител возрастает в достаточном количестве, чтобы нейтрализовать вирус штама "Омикрон".

После этого 14 декабря Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ, которым разрешается введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса.

Напомним, в Украине обнаружили первый случай заболевания новым штаммом коронавируса — "Омикрон". Речь идет о женщине, которая вернулась из ОАЭ, где, вероятнее всего, и могла инфицироваться "Омикроном", поскольку контактировала с больными этой мутацией.

Украина готова к бустерной дозе вакцины от коронавируса – Ляшко

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