Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 января

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 января

Больше всего больных прибавилось в Киеве – 972.

В Украине по состоянию на утро вторника, 18 января, зафиксировано 8 558 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 188 человек. Выздоровел 5 761 пациент. За сутки вакцинирован 80 921 украинец.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Ситуация в регионах:

г. Киев – 972;

Винницкая область – 372;

Волынская область – 142;

Днепропетровская область – 286;

Донецкая область – 365;

Житомирская область – 58;

Закарпатская область – 230;

Запорожская область – 188;

Ивано-Франковская область – 640;

Киевская область – 345;

Кировоградская область – 61;

Луганская область – 207;

Львовская область – 870;

Николаевская область – 148;

Одесская область – 350;

Полтавская область – 473;

Ровенская область – 370;

Сумская область – 384;

Тернопольская область – 282;

Харьковская область – 678;

Херсонская область – 58;

Хмельницкая область – 239;

Черкасская область – 214;

Черновицкая область – 475;

Черниговская область – 151.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 768 088 человек;

выздоровело – 3 561 923 человека;

летальных исходов – 98 549.

Как сообщалось, по состоянию на 17 января в Украине подтвердили 5 072 случая заболевания коронавирусом. От осложнения заболевания скончались 78 человек.

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