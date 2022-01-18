Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 января

Больше всего больных прибавилось в Киеве – 972.
В Украине по состоянию на утро вторника, 18 января, зафиксировано 8 558 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 188 человек. Выздоровел 5 761 пациент. За сутки вакцинирован 80 921 украинец.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Ситуация в регионах:
- г. Киев – 972;
- Винницкая область – 372;
- Волынская область – 142;
- Днепропетровская область – 286;
- Донецкая область – 365;
- Житомирская область – 58;
- Закарпатская область – 230;
- Запорожская область – 188;
- Ивано-Франковская область – 640;
- Киевская область – 345;
- Кировоградская область – 61;
- Луганская область – 207;
- Львовская область – 870;
- Николаевская область – 148;
- Одесская область – 350;
- Полтавская область – 473;
- Ровенская область – 370;
- Сумская область – 384;
- Тернопольская область – 282;
- Харьковская область – 678;
- Херсонская область – 58;
- Хмельницкая область – 239;
- Черкасская область – 214;
- Черновицкая область – 475;
- Черниговская область – 151.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 768 088 человек;
- выздоровело – 3 561 923 человека;
- летальных исходов – 98 549.
Как сообщалось, по состоянию на 17 января в Украине подтвердили 5 072 случая заболевания коронавирусом. От осложнения заболевания скончались 78 человек.
Читайте также:
- Вакцинация против COVID-19 для подростков стала проще: как прививать ребенка и что необходимо иметь с собой
- В Украине стремительно растет заболеваемость коронавирусом: прогнозируют ухудшение ситуации
- COVID-амнистия для владельцев фальшивых сертификатов: в Минздраве рассказали, как получить реальную прививку
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.