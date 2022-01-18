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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 января

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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 января

УНИАН

Больше всего больных прибавилось в Киеве – 972.

В Украине по состоянию на утро вторника, 18 января, зафиксировано 8 558 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 188 человек. Выздоровел 5 761 пациент. За сутки вакцинирован 80 921 украинец.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Ситуация в регионах:

  • г. Киев – 972;
  • Винницкая область – 372;
  • Волынская область – 142;
  • Днепропетровская область – 286;
  • Донецкая область – 365;
  • Житомирская область – 58;
  • Закарпатская область – 230;
  • Запорожская область – 188;
  • Ивано-Франковская область – 640;
  • Киевская область – 345;
  • Кировоградская область – 61;
  • Луганская область – 207;
  • Львовская область – 870;
  • Николаевская область – 148;
  • Одесская область – 350;
  • Полтавская область – 473;
  • Ровенская область – 370;
  • Сумская область – 384;
  • Тернопольская область – 282;
  • Харьковская область – 678;
  • Херсонская область – 58;
  • Хмельницкая область – 239;
  • Черкасская область – 214;
  • Черновицкая область – 475;
  • Черниговская область – 151.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 768 088 человек;
  • выздоровело – 3 561 923 человека;
  • летальных исходов – 98 549.

Как сообщалось, по состоянию на 17 января в Украине подтвердили 5 072 случая заболевания коронавирусом. От осложнения заболевания скончались 78 человек.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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