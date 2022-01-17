Нынешняя волна коронавируса будет последней, которая требует ограничений – гендиректор Pfizer

Однако, по словам руководителя компании, вероятнее всего людям придется делать повторные дозы прививок каждый год.

Руководитель компании-производителя вакцины Pfizer Альберт Бурла заявил, что нынешняя волна заболеваемости станет последней, что требует ограничений. В то же время он убежден, что коронавирус будет циркулировать еще в течение многих лет.

Об этом Альберт Бурла сказал во время интервью французскому изданию BFM TV.

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По словам руководителя компании, вероятнее всего людям придется делать повторные дозы прививок каждый год.

"Важно, чтобы люди получили по три дозы вакцины Pfizer против коронавируса и, скорее всего, после этого им все равно понадобится ежегодная ревакцинация, а людям с иммунодефицитом она может понадобиться каждые 4 месяца", – сказал Бурла.

Кроме того, он отметил, чтобы защитить детей от коронавируса, их тоже нужно вакцинировать.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный директор Pfizer Альберт Бурла также заявил, что вакцина против штамма "Омикрон" будет готова к весне.

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