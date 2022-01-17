В Украине стремительно растет заболеваемость коронавирусом: прогнозируют ухудшение ситуации

По прогнозам, ожидается дальнейший рост заболеваемости.

В Украине ухудшаются показатели с заболеваемостью коронавирусом. По прогнозам, в ближайшие недели ожидают дальнейший рост новых случаев.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского 17 января, сообщает пресс-служба главы государства.

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По информации Кабинета Министров, на прошлой неделе наблюдалось стремительное увеличение количества новых больных COVID-19. Сообщают, что за прошлую неделю количество новых случаев возросло по сравнению 55 тыс. против 28 тыс. позапрошлого. Число активных больных увеличилось до 105 тыс. (с 93 тыс. человек неделей ранее). Госпитализировано около 11 тыс. осей.

"Из-за превышения коэффициента выявленных больных две области сейчас находятся в "оранжевой" зоне эпидемической опасности: Ивано-Франковская и Сумская. Остальные области Украины — в "желтой" зоне", — отметили в пресс-центре ОП.

В Офисе президента подчеркивают, по прогнозам, ожидается дальнейший рост количества больных. Это они объясняют тенденцией роста заболеваемости в европейских странах.

Напомним, во Львове в COVID-отделении "Охматдета" зафиксировали антирекорд по количеству госпитализированных детей – 67 больных.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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