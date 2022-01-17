Обнаружили в 40% образцов: в Харьковской области предупредили о вспышке "Омикрона"

Обнаружили в 40% образцов: в Харьковской области предупредили о вспышке "Омикрона"

Сейчас в больницах занято 25% коек, а также 19,4% — коек с кислородом.

В Харьковской области подтвердили циркуляцию штамма коронавируса "Омикрон". Его обнаружили в 40% лабораторных образцов.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской обладминистрации.

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"Мы стоим в начале новой волны со штаммом “Омикрон”. 14 января было направлено в Киев 30 проб. У нас уже есть результаты. Приблизительно 40% — это штамм "Омикрон". Поэтому прошу принять во внимание, что начинает расти заболеваемость. Обязательно, первое — это вакцинация, второе — соблюдение масочного режима. Особенно в заведениях, где скапливается большое количество людей", — рассказал директор областного департамента здравоохранения Максим Хаустов.

Сейчас в больницах занято 25% коек, а также 19,4% — коек с кислородом. Всего в области оборудовали 4860 мест для больных коронавирусной инфекцией, из них 3178 — с подачей кислорода.

Напомним, что мэр Киева Кличко второй раз заболел COVID-19.

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