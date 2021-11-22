Коронавирус в Одессе существенно пошел на убыль: статистика на 22 ноября

Коронавирус в Одессе существенно пошел на убыль: статистика на 22 ноября

Смертельная болезнь продолжает атаковать украинцев.

В Одесской области за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 451 человека. Из-за осложнений болезни умерли 28 пациентов, выздоровели 677 человек.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Больше всего больных выявили в Днепропетровской области (864), на втором месте – Николаевская (655), на третьем – Одесская (451).

По данным Минздрава, за все время пандемии в Одесской области:

заболели 224 122 жителя региона

выздоровели 172 200 пациентов

умерли 5 002 человека

в настоящее время болеет 46 920 жителей области

Напомним, в Украине по состоянию на утро 22 ноября зафиксировано 7 464 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерли 326 человек, 10 540 пациентов выздоровели.

С начала вакцинальной кампании привито 12 835 128 человек, из них получили одну дозу – 12 835 126 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 834 309 человек. В общей сложности проведено 22 669 435 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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