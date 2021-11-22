Коронавірус в Одесі суттєво пішов на спад: статистика на 22 листопада

Смертельна хвороба продовжує атакувати українців.
В Одеській області за минулу добу COVID-19 підтвердили у 451 людини. Через ускладнення хвороби померли 28 пацієнтів, одужали 677 людей.
Про це повідомили у МОЗ.
Найбільше хворих виявили у Дніпропетровські області (864), на другому місці − Миколаївська (655), на третьому – Одеська (451).
За даними МОЗ, за весь час пандемії в Одеській області:
- захворіли 224 122 жителі регіону
- одужали 172 200 пацієнтів
- померли 5 002 людини
- наразі хворіє 46 920 жителів області
Нагадаємо, в Україні станом на ранок 22 листопада зафіксовано 7 464 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 326 людей, 10 540 пацієнтів одужало.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 835 128 людей, з них отримали одну дозу – 12 835 126 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 834 309 людей. Загалом проведено 22 669 435 щеплень.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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