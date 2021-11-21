В ВОЗ назвали количество жителей Европы, которые не доживут до весны из-за COVID-19

В ВОЗ назвали количество жителей Европы, которые не доживут до весны из-за COVID-19

До марта 2022 года в Европе могут зарегистрировать еще полмиллиона смертей.

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге сделал неутешительный прогноз смертности от COVID-19 на европейском континенте в течение этой зимы.

В комментарии BBC он заявил, что к марту 2022 года от коронавирусной инфекции в Европе могут зарегистрировать еще 500 тысяч летальных исходов.

По его словам, такие масштабы смертности возможны, если не принять срочные ограничительные меры. Он считает, что обязательную вакцинацию от коронавируса нужно рассматривать как крайнюю меру, но было бы "очень своевременно" провести дискуссию по этому вопросу.

Также читайте Количество случаев коронавируса в Киеве немного уменьшилось: статистика на 20 ноября

Также Клюге призвал продолжать носить защитные маски, увеличить темпы вакцинации, соблюдать основные меры общественного здравоохранения и внедрять новые методы лечения.

Напомним, что в Австрии из-за распространения коронавирусной инфекции границы для путешественников будут закрыты с 22 ноября по 13 декабря.

Читайте также: