Путин вызвался стать добровольцем в эксперименте с вакциной от COVID-19

Путин вызвался стать добровольцем в эксперименте с вакциной от COVID-19

Президент РФ согласился испытать на себе назальную вакцину от российского производителя.

Российский президент Владимир Путин заявил, что готов стать участником испытания назальной вакцины от коронавируса, разработанной российским Центром им. Гамалеи.

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в воскресенье, 21 ноября, во время разговора с заместителем директора этого учреждения Денисом Логуновым.

Назальную форму препарата для прививки от коронавируса в России планируют ввести после клинических исследований. Для участия в эксперименте следует подписать соответствующее согласие. Путин пообещал сделать это сегодня.

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Во время разговора с ученым российский президент отметил, что прошел в воскресенье ревакцинацию от COVID-19 препаратом "Спутник Лайт" и чувствует себя хорошо. Для Путина это была уже третья прививка, сделать ее президенту РФ, якобы, посоветовали его врачи.

Напомним, в США планируют запретить въезд для иностранцев, привитых от COVID-19 российской вакциной "Спутник V".

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