Австрия перестает принимать туристов: названы сроки действия ограничения

Из-за распространения коронавирусной инфекции границы для путешественников будут закрыты с 22 ноября по 13 декабря.

Туристические поездки в Австрию будут временно недоступны даже для вакцинированных путешественников и тех, кто переболел COVID-19.

Об этом сообщили на официальном туристическом портале Austria.info.

Такое решение было принято в связи с критической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в стране.

“В Австрии из-за текущей ситуации с заражением коронавирусом временный карантин вступит в силу с 22 ноября по 13 декабря. Поездка в Австрию с туристическими целями возможна только после завершения этого периода”, — говорится в сообщении.

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Ограничение на въезд в страну распространяется также на граждан, прошедших полный курс вакцинации или переболевших COVID-19.

Заведения общественного питания, гостиницы, а также учреждения, работающие в сфере культуры, также будут закрыты в течение этого времени.

Напомним, с 15 ноября в Австрии введен усиленный карантин для граждан, не прошедших полный курс вакцинации против COVID-19.

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