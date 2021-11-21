Из белорусского лагеря для беженцев госпитализировали сотню больных: названа причина

Из белорусского лагеря для беженцев госпитализировали сотню больных: названа причина

Среди доставленных в больницу мигрантов – больные с тяжелой формой COVID-19.

Из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе в больницы города Гродно доставили уже около 100 пациентов, среди которых - больные с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает издание "Хартыя97" со ссылкой на начальницу главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмилу Кеду.

По словам белорусской чиновницы, больных доставляют в медицинские учреждения в городе Гродно — преимущественно в больницу скорой медицинской помощи и университетскую клинику.

“Детей отправляем в детскую клиническую больницу, беременных – в перинатальный центр. На сегодняшний день отвезли около 100 человек", — сообщила Кеда во время общения с представителями делегации ВОЗ, посетившей центр.

Основными причинами госпитализации называют пневмонию, заболевание легких и желудочно-кишечного тракта. Развитие болезни обусловлено не только переохлаждением, среди пациентов — больные с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией.

Напомним, ранее стало известно о первом случае COVID-19, зафиксированном среди мигрантов у границы Беларуси.

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