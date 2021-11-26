Коронавирус в Днепровской области: печальная статистика 26 ноября

Больше всего случаев инфицирования зарегистрировали в Днепре.

Днепропетровская область снова в тройке лидеров по распространению коронавируса. За сутки, 26 ноября, в регионе обнаружили 1022 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Больше всего случаев заражения зафиксировали в Днепре — 282, в Кривом Роге — 156, в Никополе — 139, в Каменском — 89, в Желтых Водах — 55. За сутки недуг побороли 2729 человек, умерли — 78.

Отметим, что в Украине 26 ноября медики зарегистрировали 15 936 случаев COVID-19. В больницы госпитализировали 3208 человек, умерли — 606, выздоровели — 24 569 украинцев.

Читайте также: