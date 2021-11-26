Новый COVID-штамм: ВОЗ собирается на экстренное заседание, а страны отменяют авиарейсы из Африки

Мутация более заразна.

Из-за нового штамма коронавируса сегодня Всемирная организация здравоохранения соберется на экстренное заседание.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 26 ноября.

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Его обнаружили в Южно-Африканской республике и в Ботсване более восьми десятков больных. Эта мутация более заразна и, вероятно, вакцины могут оказаться против нее менее эффективными. Ученые отмечают, что новый вариант содержит 32 мутации в шипованном белке.

Из-за нового штамма власти Великобритании накануне ввели карантин для путешественников из ряда африканских стран, а также запретили оттуда авиарейсы. Кроме того, семь африканских стран классифицированы Израилем как красные на фоне появления в их регионе нового COVID-штамма.

Новости мира: из-за нового штамма коронавируса ВОЗ соберется на экстренное заседание

Тем временем в Европе могут начать вакцинировать от коронавируса детей от 5 до 11 лет. Европейское агентство по лекарственным средствам уже одобрило применение для них вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме того, рассмотреть возможность вакцинации детей уже попросили экспертов власти Франции. Сейчас там разворачивают программу бустерных прививок: дополнительная доза вакцины станет доступной для всех граждан в возрасте от 18 лет.

Как сообщалось, в ВОЗ считают, что преодолеть коронавирус поможет сформированный коллективный иммунитет. Повороты коронавируса и выйти из пандемии мира позволит вакцинация против COVID-19. В частности, к концу текущего года должно быть привито 40% населения для формирования коллективного иммунитета, к лету 2022 года — 70%.

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