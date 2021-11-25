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В Минздраве рассказали, при каких симптомах больных коронавирусом госпитализируют в больницы.

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В Минздраве рассказали, при каких симптомах больных коронавирусом госпитализируют в больницы.

Associated Press

Тревожными симптомами выявляются боль в груди и одышка.

В Украине в больницы госпитализируют людей с болью в грудной клетке, с усложненным дыханием и сатурацией с уровнем кислорода ниже 92%.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Решение о госпитализации исходя из симптомов болезни пациента принимает врач, у которого тот наблюдается.

“Коронавирусная болезнь COVID-19 может иметь разное течение: легкое, среднее тяжести и тяжелое. На стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных, — подчеркнули в Минздраве.

При каких симптомах госпитализируют

  • Боль в грудной клетке.
  • Тяжесть дыхания, одышка в покое, признаки дыхательной недостаточности.
  • Сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%.
  • Нарушение сознания.
  • Другие признаки, угрожающие жизни и свидетельствующие о критическом состоянии пациента.

Напомним, от чего больше всего умирали украинцы в 2021 году: коронавирус на 3 месте. Он унес жизни 40 014 украинцев.

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