В Ровенской области пациенту ампутировали ноги из-за осложнений от коронавируса

Операцию с участием врача-хирурга из Германии Ульриха Бёкмана провели, чтобы спасти жизнь мужчины.

В Варашской многопрофильной больнице, что в Ровенской области, пациенту, который старше 60 лет, ампутировали ноги из-за осложнений от COVID-19.

Об этом сообщается на странице медучреждения в Facebook.

"У пациента диагностировали тромбоз артерии нижних конечностей без патологического атеросклеротического фона, вызванный лишь заболеванием COVID-19", — говорится в сообщении.



Отмечается, что коронавирус поражает сосуды. Врачи отметили, что COVID-19 вызывает тромбирование мелких и крупных сосудов в разных участках тела.

"Коронавирус, кроме легких, поражает еще и сосуды. В сосудах образуется сгусток крови, и он закупоривает поставки крови к органам. Чаще всего такие тромбы, которые невозможно удалить, образуются в конечностях или кишечнике. Затем возникает некроз и возможно заражение инфекцией всего организма. Коварство заключается еще и в том, что тромбоз, как осложнение, случается не только в разгар болезни, но и после полного выздоровления. Поэтому после выписки из больницы, важно быть на постоянном контроле у семейных врачей", — советуют медики.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, ранее в Минздраве предупредили, что одним из самых серьезных и частых осложнений, возникающих из-за коронавируса, является тромбоз. Отдельные исследования утверждают, что тромбоэмболия легочной артерии имеется более чем у половины умерших вследствие COVID-19.

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