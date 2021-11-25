Турция подала заявку на одобрение собственной COVID-вакцины Turkovac

Препарат находится в третьей фазе клинических испытаний.

Турецкое Министерство здравоохранения подало заявку на одобрение собственной инактивированной COVID-вакцины Turkovac для экстренного применения.

Об этом сообщил глава Минздрава Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

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"Была подана заявка на получение разрешения для использования нашей отечественной вакцины Turkovac", – заявил он.

Коджа также выразил надежду, что турецкий COVID-препарат будут применять в мире еще до конца 2021 года.

Вакцину Turkovac разработали ученые из Эрджиасского университета в сотрудничестве с Управлением турецкими институтами здравоохранения (TÜSEB). В настоящее время завершается третья фаза клинических испытаний.

Как сообщалось, американские медики сравнили эффективность трех коронавирусных вакцин в течение 2021 года. Медики проанализировали данные 780 тыс. людей, которые привились в начале 2021-го, и выяснили, что коронавирусные вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson к концу 2021 года стали хуже защищать от заражения, чем в начале года. Особенно это заметно для препарата, разработанного Johnson & Johnson. В то же время все вакцины продолжают защищать от смерти от наковы с эффективностью 70-80 процентов.

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