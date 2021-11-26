Коронавірус у Дніпровській області: сумна статистика 26 листопада

Найбільше випадків інфікування зареєстрували у Дніпрі.

Дніпропетровська область знову у трійці лідерів з поширення коронавірусу. За добу, 26 листопада, у регіоні виявили 1022 нових випадків COVID-19.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Найбільше випадків зараження зафіксували у Дніпрі — 282, у Кривому Розі — 156, у Нікополі — 139, у Кам'янському — 89, у Жовтих Водах — 55. За добу недугу побороли 2729 осіб, померли — 78.

Зазначимо, що в Україні 26 листопада медики зареєстрували 15 936 випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 3208 осіб, померли — 606, одужали — 24 569 українців.

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