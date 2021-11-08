Коронавирус продолжает лихорадить Днепропетровскую область: статистика за 8 ноября

Больше всего случаев инфицирования зафиксировали в Днепре.
Днепропетровская область продолжает находиться в тройке лидеров по количеству новых случаев заболеваемости коронавирусом. За сутки, 8 ноября, недуг зафиксировали у 1032 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
Больше всего случаев инфицирования уже традиционно зарегистрировали в Днепре – 268, в Павлограде – 145, в Каменском – 130, в Кривом Роге – 116, в Никополе – 111.
С начала пандемии в области зарегистрировали 202 203 подтвержденных случая COVID-19. От недуга умерли 6337 человек, 157 828 пациентов побороли коронавирусную инфекцию.
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