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Коронавирус продолжает лихорадить Днепропетровскую область: статистика за 8 ноября

Коронавирус продолжает лихорадить Днепропетровскую область: статистика за 8 ноября

Associated Press

Больше всего случаев инфицирования зафиксировали в Днепре.

Днепропетровская область продолжает находиться в тройке лидеров по количеству новых случаев заболеваемости коронавирусом. За сутки, 8 ноября, недуг зафиксировали у 1032 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

Больше всего случаев инфицирования уже традиционно зарегистрировали в Днепре – 268, в Павлограде – 145, в Каменском – 130, в Кривом Роге – 116, в Никополе – 111.

С начала пандемии в области зарегистрировали 202 203 подтвержденных случая COVID-19. От недуга умерли 6337 человек, 157 828 пациентов побороли коронавирусную инфекцию.

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