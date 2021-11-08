Коронавірус продовжує лихоманити Дніпропетровську область: статистика за 8 листопада

Найбільше випадків інфікування зафіксували у Дніпрі.

Дніпропетровська область продовжує перебувати у трійці лідерів за кількістю нових випадків захворюваності на коронавірус. За добу, 8 листопада, недугу зафіксували у 1032 людей.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Найбільше випадків інфікування вже традиційно зареєстрували у Дніпрі – 268, у Павлограді – 145, у Кам'янському – 130, у Кривому Розі – 116, у Нікополі – 111.

З початку пандемії в області зареєстрували 202 203 підтверджені випадки COVID-19. Від недуги померло 6337 осіб, 157 828 пацієнтів побороли коронавірусну інфекцію.

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