Комаровский назвал самую большую ошибку в случае лечения коронавируса дома

Такой метод лечения COVID-19 дома может иметь плачевные результаты, говорит врач.

Известный врач Евгений Комаровский рассказал, какой ошибки допускаются пациенты, лечащие коронавирус дома. Также медик отметил, в каких случаях больным COVID-19 следует бить тревогу.

"Самая большая ошибка, которую можно совершить, это в начале болезни, когда пульсоксиметр показывает норму, принять "Дексаметазон" (препарат из группы глюкокортикоидных гормонов — Ред.) или антибиотики. Это то, что убивает вас максимально. Это сокращает до минимума ваши шансы выжить", — сказал Комаровский в интервью DW.

По словам медика, помощь во время лечения коронавируса дома ничем не отличается от лечения гриппа или насморка. О необходимости госпитализации в больницу свидетельствует, в частности, уровень насыщения крови кислородом.

"Беспокоиться надо начинать только тогда, когда отреагировал пульсоксиметр. Или если у вас есть куча других сопутствующих болезней", — подытожил врач.

Напомним, ранее врач Тарас Жиравецкий рассказал, каким городам грозит медицинский коллапс из-за ситуации с коронавирусом в Украине.

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